Autofrei: Neubaugasse wird Advents-Fußgängerzone

An den Adventsamstagen 2024 wird ein Teil der Neubaugasse in Wien Neubau zur Fußgängerzone. Der Abschnitt zwischen der Mariahilfer Straße und der Westbahnstraße bleibt an diesen Tagen für Fahrzeuge gesperrt. Von 9 bis 19 Uhr können Besucherinnen und Besucher entspannt durch die Straße flanieren und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen.

Neubaugasse wird zur autofreien Wohlfühlzone

„Gutes in nächster Nähe: Die vielen großartigen Familienbetriebe in Wien Neubau bieten ein unverwechselbares Einkaufserlebnis. Durch die neue Fußgängerzone auf der Neubaugasse wird der 7. Bezirk so zur schönsten Kulisse, die man sich für den Advent vorstellen kann“, betonte Bezirksvorsteher Markus Reiter. Auch Peter Herzog von der IG der Kaufleute am Neubau begrüßt die Entscheidung: „Wir freuen uns, dass an den Adventsamstagen der Pause-Knopf für den Verkehr gedrückt wird. Das macht die Begegnungszone sicherer und schafft die Ruhe, die sich viele für einen entspannten Weihnachtsbummel wünschen.“

Adventsstimmung mit musikalischen und kulturellen Highlights

Der Advent in Neubau bietet jedoch weit mehr als nur autofreie Straßen: Weihnachtsmärkte, Filmvorführungen für Familien, musikalische Highlights wie die Hornbläser oder ein Konzert des ältesten Chors im Bezirk sorgen für eine festliche Stimmung. Das gesamte Programm gibt es online auf im7ten.com.

Herausforderungen durch Bauarbeiten gemeinsam meistern

Die neue Maßnahme soll auch dazu beitragen, die Belastungen durch die U-Bahn-Bauarbeiten abzufedern. Bezirksvorsteher Markus Reiter erklärt: „Die Bauarbeiten an der U2xU5 sind ein wichtiges Klimaschutzprojekt, bringen jedoch Herausforderungen für den lokalen Handel. Es braucht nachhaltige Maßnahmen, um die betroffenen Betriebe zu unterstützen.“ Für die Sperrung der Neubaugasse wird zudem eine Co-Finanzierung durch Stadt, Bezirk und Wirtschaftskammer angestrebt, um auch 2025 eine Fußgängerzone zu ermöglichen.