Roadtrip für die Rotjacken: Duell gegen den HCB Südtirol

Der EC-KAC musste am Mittwoch das Ende seiner drei Spiele andauernden Siegesserie akzeptieren: Die Rotjacken unterlagen nach einem in den ersten beiden Abschnitten pomadigen Auftritt, der in drei Gegentreffern innerhalb von fünf Minuten gipfelte, beim Tabellenvorletzten in Innsbruck mit 3:4.

Dritte Auswärtsniederlage für den EC KAC

Klagenfurt, zuvor in der Fremde vier Mal am Stück erfolgreich, kassierte bei den Haien seine dritte Auswärtsniederlage der Saison nach regulärer Spielzeit. Die unzureichende Fokussierung manifestierte sich bei Rot-Weiß am Mittwoch auch in Undiszipliniertheiten: Der HCI kam zu fünf Powerplay-Gelegenheiten, vier davon nach Vergehen der Kärntner im Angriffsdrittel. In der Tabelle liegt der EC-KAC mit einem saisonalen Punkteschnitt von 1,57 weiterhin auf Top-Sechs-Kurs, einer höheren Platzierung steht vor allem die fehlende Stabilität der Defensive entgegen: Aktuell 3,24 Gegentreffer pro Partie entsprechen nach wie vor dem höchsten Wert seit satten 18 Jahren (2006/07).

Statistik

Der HCB Südtirol kehrte am Mittwochabend mit einem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen beim EC VSV an die Tabellenspitze zurück. Neben den 13 Siegen in regulärer Spielzeit (vier Niederlagen) gewannen die Füchse damit auch jede ihrer drei Partien, in der es nach 60 Minuten unentschieden stand. Der letztjährige Halbfinalist musste drei seiner bislang vier Verluste in der laufenden Saison auf eigenem Eis hinnehmen, während man in der Fremde nur 1,70 Gegentore pro Auftritt zuließ, waren es zu Hause bisher 2,80. Als ausbaufähig erwies sich in den vergangenen Wochen die Effizienz der Südtiroler im Powerplay: In den zehn Partien seit dem Auswärtssieg in Klagenfurt im Oktober, bei dem der Hanlon-Truppe drei Überzahltreffer gelangen, operierte der HCB in Phasen numerischen Vorteils mit einer Erfolgsquote von nur 14,7 Prozent. Am Mittwoch in Villach verfügten die Füchse in starken 72,2 Prozent ihrer Powerplayzeit über Puckbesitz im Angriffsdrittel, vermochten dies aber nicht in einen Treffer zu konvertieren.

Personelles

Im Lager des EC-KAC geht man davon aus, dass für die Begegnung mit dem HCB Südtirol das gleiche Personal zur Verfügung steht wie am Mittwoch in Innsbruck. Definitiv fehlen werden Luka Gomboc (Rehabilitation nach Operation) und Clemens Unterweger (verletzt). Nicht ausgeschlossen, jedoch sehr unwahrscheinlich sind die Mitwirkungen von Johannes Bischofberger (verletzt), Thomas Hundertpfund (angeschlagen) und Jan Muršak (krank). Die Mannschaft der Rotjacken ist nach der Niederlage beim HCI in Tirol verblieben, trainierte dort am Donnerstag und reiste anschließend in das Alto Adige weiter. Ergibt sich bei den drei genannten Stürmern kurzfristig die Möglichkeit für einen Einsatz, treten sie den Trip nach Bolzano/Bozen am Spieltag von Klagenfurt aus an.