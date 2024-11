Großeinsatz in Kärnten: Sattelzug blieb stecken und blockierte Straße

Es stellte sich heraus, das ein LKW Sattelzug das Fahrverbot ignorierte und infolgedessen in der kurvenreichen Straße Richtung Köttmannsdorf hinauf stecken geblieben ist und sich festgefahren hat.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 22:03 / ©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land

Es stellte sich heraus, das ein LKW Sattelzug das Fahrverbot ignorierte und in Folge dessen in der kurvenreichen Straße Richtung Köttmannsdorf hinauf stecken geblieben ist und sich festgefahren hat, berichtet das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land.

Rund 40 Tonnen Gesamtgewicht

Der Sattelzug, mit rund 40 Tonnen Gesamtgewicht blockierte die Straße komplett und konnte nicht so einfach geborgen werden, so das Bezirksfeuerwehrkommando weiter. Daher wurde zusätzlich das Bergekranfahrzeug der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie das SRF-K und LFB der Feuerwehr Ferlach zur Unterstützung der Bergung alarmiert. Der Sattelzug wurde entsprechend gesichert und unter den Reifen des Sattelzugs wurden zusätzlich Bretter gelegt, um ein weiteres Einsinken in das weiche Erdreich zu verhindern.

Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren

Durch die professionelle Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort und der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnte das Fahrzeug Stück für Stück wieder auf die Fahrbahn gebracht werden. Der LKW fuhr bis zur nächsten Ausweiche, in der das Fahrzeug abgestellt wurde und demnächst in die Werkstatt gebracht wird, heißt es abschließend seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos. Im Einsatz standen, die Polizei, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die FF Wellersdorf, die FF Ludmannsdorf und die FF Ferlach.

©ÖA-Team BFKdo Klagenfurt-Land | Am Donnerstag, 28. November 2024 wurden die Feuerwehr Ludmannsdorf und die Feuerwehr Wellersdorf zu einer „Fahrzeugbergung über 3,5 Tonnen“ auf der Wellersdorfer Straße alarmiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.11.2024 um 22:05 Uhr aktualisiert