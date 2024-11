Schneefallgrenze sinkt: So wird das Wetter in der Steiermark

Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag auf rund 700 Meter.

Veröffentlicht am 28. November 2024, 22:21 / ©5 Minuten

„Entlang der Alpennordseite stauen sich auch am Freitag dichte Wolken, aus ihnen regnet und schneit es immer wieder leicht bis mäßig“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Die Schneefallgrenze soll in rund 700 Metern Seehöhe liegen.

Hier scheint die Sonne

In den südlichen Regionen bleibt es allerdings trocken. Teils lebhafter Wind sorgt dort für einige sonnige Auflockerungen. „Vor allem in der Weststeiermark und im Oberen Murtal wird es recht sonnig werden“, heißt es. Die Temperaturen liegen am Freitag zwischen 3 und 9 Grad.