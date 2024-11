Von Schnee bis Sonnenschein: So wird das Wetter am Freitag in Österreich

Am Freitag wird das Wetter in Österreich regional sehr unterschiedlich, wie GeoSphere Austria berichtet. Im Westen und Süden dürfen sich viele über sonnige Abschnitte freuen, während sich Nebelfelder und Restwolken rasch auflösen. Anders gestaltet sich die Situation im Norden und Osten des Landes: Hier dominieren meist dichte Wolken, die teils Regen, teils Schnee mit sich bringen. Besonders betroffen sind die nördlichen Staulagen vom Salzkammergut ostwärts sowie der Nordosten Österreichs.

Winterliche Aussichten

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe, was in manchen Regionen für ein winterliches Landschaftsbild sorgen könnte. Der Wind weht in den nördlichen und östlichen Landesteilen mäßig bis lebhaft aus westlicher bis nördlicher Richtung, während er im übrigen Österreich eher schwach bleibt. Die Temperaturen bewegen sich je nach Region zwischen 2 und 9 Grad Celsius. Insgesamt bleibt es also kühl, mit regional unterschiedlichem Wettergeschehen, das von Sonne bis Schneefall alles bereithält.