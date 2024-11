Hand in Antriebskette: 27-Jähriger bei Unfall mit Ballenpresse verletzt

Als 27-Jähriger in Kirchbichl eine Ballenpresse wartete, geriet er aus unbekannter Ursache mit seiner rechten Hand in die Antriebskette.

Am 28. November 2024 gegen 19.35 Uhr geriet ein 27-jähriger österreichischer Staatsangehöriger auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in Kirchbichl beim Warten der Ballenpresse aus bislang unbekannter Ursache mit seiner rechten Hand in eine Antriebskette. Dabei wurde ihm ein Teil seines rechten Zeigefingers abgetrennt.

Sein Bruder setzte die Rettungskette in Gang

Der Verletzte konnte selbständig mittels Handy seinen Bruder verständigen, der in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte. Der Verunfallte wurde zur Behandlung in das Krankenhaus nach Kufstein verbracht. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden.