Motorrad und Roller einwintern: Tipps für die kalte Jahreszeit

Mit Beginn der kalten Jahreszeit stellt sich für viele Motorrad- und Rollerfahrer die Frage, ob sie ihr Fahrzeug einwintern sollen oder den Winter über weiter nutzen wollen. „Das hängt auch sehr von den regionalen Gegebenheiten ab. In den vergangenen Wintersaisonen konnte man beispielsweise in Wien und im östlichen Flachland aufgrund der milden Temperaturen das Motorrad oder den Roller problemlos nutzen. In alpinen Gegenden war das hingegen kaum möglich“, erklärt Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Tipps für Motorrad- und Rollerfahren im Winter

In den Wintermonaten ist es wichtig, dafür geeignete Schutzbekleidung zu tragen, stets konzentriert zu sein und vorausschauend zu fahren. „Je früher gefährliche Situationen erkannt werden, desto mehr Zeit bleibt für die richtige Reaktion. Zudem muss man sich bewusst sein, dass die Reifen auf kaltem Asphalt schlechter haften und man somit schneller ins Rutschen kommen kann. Mehr Grip bei kalten Temperaturen bieten Winterreifen. Diese sind immerhin für Roller gut verfügbar, für Motorräder hingegen leider nur in wenigen Dimensionen“, so der Fahrsicherheitsexperte. „Eine Winterreifenpflicht für Motorräder und Roller gibt es in Österreich nicht, wir raten aber auch hier dringend zur Nutzung wintertauglicher Reifen.“

Eingeschränkte Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit

Eine nicht zu unterschätzende Gefahr für Zweiradfahrer in den kommenden Monaten ist die eingeschränkte Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit. „Im Herbst und Winter ist es besonders wichtig, eine helle Schutzbekleidung zu tragen, am besten mit Reflektoren ausgestattet. Außerdem sollte man einen gut sichtbaren Helm aufsetzen, um nicht so leicht übersehen zu werden“, rät Scheiblauer.

Risiko durch fehlende Knautschzone erhöht

„Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder darunter sowie auf salznassen Straßen oder gar auf Schneefahrbahn lässt man Motorrad oder Roller aber am besten stehen, da die Haftung der Reifen dramatisch niedriger ist und daher akute Sturz- und Unfallgefahr besteht“, warnt der Motorrad-Chefinstruktor. Die im Gegensatz zum Auto fehlende Knautschzone erhöht das Risiko schwerer Verletzungen noch zusätzlich.

Tipps für das Einwintern von Motorrad und Roller Reinigen: Das Fahrzeug muss gründlich gereinigt werden. „Danach sollte man die Kette schmieren“, rät der Motorradexperte der ÖAMTC Fahrtechnik.

Volltanken: Um Korrosionsschäden bei Blechtanks vorzubeugen, ist es empfehlenswert, das Motorrad vollgetankt einzuwintern. Bei Kunststofftanks ist das nicht notwendig.

Batterie abklemmen: „Um die Funktionstüchtigkeit der Batterie über den Winter zu erhalten, sollte man die Batterie abklemmen – oder noch besser ausbauen und an ein Ladegerät anschließen“, rät Scheiblauer.

Luftdruck erhöhen: Vor dem Abstellen den Reifendruck etwas erhöhen und das Motorrad auf den Hauptständer stellen oder aufbocken, damit sich die Reifen nicht platt stehen.

Witterungsschutz: Motorrad und Roller sollten möglichst vor Schnee, Salz und Rollsplitt geschützt werden. „Wer selbst keine witterungsgeschützte Abstellmöglichkeit hat, kann eventuell einen Garagenplatz anmieten. Auch spezielle Abdeckungen bieten einen gewissen Schutz für das Zweirad“, so Scheiblauer. Parkt das Motorrad im Winter auf der Straße, sollte man regelmäßig kontrollieren, ob das Fahrzeug noch sicher steht. So können beispielsweise temporäre Halteverbote ein Umstellen notwendig machen.

Stilllegen: „Wer sich sicher ist, dass er:sie das Motorrad in den Wintermonaten nicht nutzen möchte, kann das Kennzeichen bei der Kfz-Zulassungsstelle der Versicherung hinterlegen und so das Geld für die Versicherungsprämie sparen“, so der abschließende Tipp des Motorrad-Chefinstruktors der ÖAMTC Fahrtechnik.

©ÖAMTC Fahrtechnik/Houdek Am Foto: Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik Georg Scheiblauer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 07:04 Uhr aktualisiert