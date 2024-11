Jungfamilie nach Unfall-Tragödie in Notsituation: So kannst du jetzt helfen

Am gestrigen Donnerstagmorgen, dem 28. November 2024, ereignete sich in Bad Eisenkappel eine Tragödie. Es kam zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 33-Jähriger von der Fahrbahn abkam und sich mehrmals mit seinem Auto überschlug. Viele Menschen hat der Tod von „Ose“ tief getroffen, so war der Verstorbene seit seinem 16. Lebensjahr auch ein engagierter und leidenschaftlicher Feuerwehrmann.

Auch die Marktgemeinde Bad Eisenkappel zeigt Anteilnahme

Die Marktgemeinde Bad Eisenkappel zeigt sich in einem Facebook-Posting tief betroffen und fassungslos über den tragischen Tod des Kameraden und Freundes Christian. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Partnerin Bettina, seinen Kindern, seiner Mutter Gabi, seinem Bruder Andreas, seinem Vater und allen Familienangehörigen, Freunden und Kameradinnen und Kameraden“, spricht die Gemeinde ihr Mitgefühl aus.

Gemeinde richtet ein Spendenkonto ein

„Auch wenn es den unerträglichen Schmerz nicht zu lindern vermag, so sollen für seine junge Familie in dieser Notsituation zumindest die Last der finanziellen Sorgen genommen werden“, so die Gemeinde weiter. Aus diesem Grund habe die Gemeinde und Kameradschaft bei der Posojilnica-Bank Bad Eisenkappel ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto: Bank: Posojilnica Bank Bad Eisenkappel AT59 3910 0020 0802 8227 Verwendungszweck „Christian“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 07:21 Uhr aktualisiert