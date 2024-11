Christbaumtauchen am Ossiacher See: Wasserrettung gedenkt Verunglückten

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, veranstaltet die Österreichische Wasserrettung Sattendorf einen Advent am See und verbindet dies mit ihrem Christbaumtauchen.

Treffen am Ossiacher See

Am kommenden Sonntag, dem 1. Dezember 2024, veranstaltet die Österreichische Wasserrettung Sattendorf im Seepark Annenheim am Ossiacher See einen Adventmarkt und verbindet dies mit ihrem Christbaumtauchen. „In einer stimmungsvollen Feier gedenken wir der im Wasser verunglückten Menschen und bedanken uns für die unfallfrei verlaufenen Einsätze. Nach der Segnung des Christbaumes versenken ihn unsere Taucher im See“, heißt es von der Wasserrettung in ihrer Facebook-Veranstaltung.

Annenheimer Christbaum am See erstrahlt in vollem Glanz

Die ÖWR Sattendorf lädt zu einer stimmungsvollen Feier mit Köstlichkeiten. Auch wird der Annenheimer Christbaum am See in vollem Glanz erstrahlen. „Der Adventmarkt und die Verköstigung starten bereits ab 16 Uhr, der Festakt beginnt um 17 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, heißt es von der ÖWR Sattendorf abschließend.