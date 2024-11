Salzburger knackt Jackpot und wird über Nacht reich

Veröffentlicht am 29. November 2024, 07:49 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Während es Fortuna bei der Ziehung der Lotto-Zahlen nicht ganz so gut meinte, hat sie beim „Joker“ und „LottoPlus“ dafür gleich drei Sieger auserkoren. Gleich fünf Spielteilnehmer hatten nämlich zwar fünf der sechs Lotto-Zahlen richtig, auf den ganz großen Wurf fehlte allen aber eine Zahl. Dafür hatten alle fünf die richtige Zusatzzahl auf ihren Scheinen – ein Kärntner, ein Steirer, ein Nieder- und ein Oberösterreicher sowie ein Spielteilnehmer via „win2day“ konnten so jeweils rund 24.500 Euro gewinnen.

Wiener und zwei Salzburger bekommen teils deutlich über 100.000 Euro

Deutlich mehr gibt es jedoch für zwei Personen, die die richtigen „LottoPlus“-Zahlen auf ihren Quicktipps hatten. Für die „sechs Richtigen“ gibt es für einen Wiener und einen Salzburger jeweils knapp 130.000 Euro. Den großen Wurf hat am Mittwoch aber ein anderer Salzburger gemacht. Mit der richtigen Joker-Kombination hat er oder sie den Joker-Jackpot geknackt und so knapp eine halbe Million Euro gewonnen.