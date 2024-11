Demo gegen „Zuckerlkoalition“ in Wien von Polizei untersagt

Die Polizei hat zwei Demonstrationen in Wien am Samstag, 30. November 2024, untersagt.

Die Polizei hat zwei Demonstrationen in Wien am Samstag, 30. November 2024, untersagt.

Die Initiativen „Fairdenken“ und „Menschheitsfamilie“ wollten am morgigen Samstag, 30. November 2024, Demonstrationen gegen eine Regierungsbildung ohne FPÖ veranstalten. Das hat die Polizei nun jedoch untersagt. Wie man auf der Social-Media-Plattform „X“ bekanntgibt, seien die Versammlungen „Frieden und Neutralität! Gegen die Zuckerlkoalition!“ und „Frieden und Neutralität“ davon betroffen.

Für Samstag wurden im Wiener Stadtgebiet mehrere Versammlungen angezeigt. Nach Prüfung wurden zwei Versammlungen, nämlich „Frieden und Neutralität! Gegen die Zuckerlkoalition!“ und „Frieden und Neutralität" von der LPD Wien gem. § 6 Abs. 1 Versammlungsgesetz untersagt. (1/3) — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 28, 2024

Deswegen werden die Demonstrationen in Wien untersagt

Untersagt würden die beiden Demonstrationen deshalb, „da die Prüfung ergab, dass das Recht auf Erwerbsfreiheit der Betriebe der Wiener Einkaufsstraßen und das Interesse der Allgemeinheit am unbeeinträchtigten Verkehrsfluss jenem des Versammlungsanzeigers an der Durchführung der Versammlung überwiegen“, heißt es in dem Posting weiter.

Anwälte wurden eingeschaltet

Wie man auf der Homepage von „Fairdenken“ nun meint, hätte man sogar die Anwälte eingeschaltet. Auch sei die Demo von einer anderen Person noch einmal neu angemeldet worden – ob sie so nun durchgeführt werden kann, ist aber nicht klar. Jedenfalls habe man beschlossen, sich „Wien in der Adventszeit anzusehen“. Jeder könne für sich entscheiden „nach Wien zu fahren, um dort spazieren zu gehen und Weihnachtsmärkte zu besuchen“.

Polizei wird „mit ausreichend Kräften vor Ort sein“

Die Polizei habe jedenfalls laut Medien angekündigt, „mit ausreichend Kräften vor Ort zu sein“. Zudem meint man auf „X“ weiter noch, dass die Abhaltung einer nicht angezeigten oder untersagten Versammlung eine Verwaltungsübertretung darstellen würde. Diese Versammlungen könnten in weiterer Folge aufgelöst werden, woraufhin Personen, die daran teilnehmen, dazu verpflichtet sind, „den Versammlungsort sogleich zu verlassen und auseinanderzugehen“.