Inflation im November voraussichtlich bei 1,9 Prozent

Im Vergleich zum Vormonat Oktober steige das Preisniveau um 0,3 Prozent – im Oktober war die Inflation noch bei 1,8 Prozent gelegen, heißt es in einer Aussendung der „Statistik Austria“ am Freitag, 29. November 2024. Dennoch: „Die Inflationsrate wird im November 2024 einer ersten Schätzung zufolge bei 1,9 Prozent liegen und damit weiterhin unter dem 2 Prozent-Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Das sind die Gründe für die Inflation im November

Der leichte Anstieg im Vergleich zum Oktober würde in erster Linie darauf zurückgehen, „dass die Energiepreise die Teuerung nicht mehr ganz so stark dämpfen“. Der kräftigste Treiber der Teuerung sei im November der Dienstleistungsbereich gewesen, der im Jahresvergleich um 4,4 Prozent zunahm. „Auch der Preisanstieg bei Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol bewegt sich mit einem Plus von 2,5 Prozent weiterhin über der allgemeinen Inflationsrate“, so Thomas abschließend.