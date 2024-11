Erstes Advent-Wochenende sorgt für mehr Verkehr in Ballungszentren

Es steht das erste Advent-Wochenende vor der Tür – damit startet auch der erste vorweihnachtliche Einkaufssamstag. Tags zuvor, am heutigen Freitag, 29. November 2024, wird schon der „Black Friday“ zahlreiche Menschen in die Einkaufszentren anlocken. Das bedeutet, dass rund um die Einkaufsstraßen in den Ballungszentren sowie auf den Zulaufstrecken der Autobahnen mit mehr Verkehr zu rechnen sein wird, erklärt nun die „Asfinag“ in einer Aussendung.

Auf A10 wird wieder auf Hochtouren gearbeitet

Zudem wird seit 9. September 2024 auf der A10 Tauernautobahn wieder auf Hochtouren an der Tunnelerneuerung gearbeitet. Daher besteht nun wieder eine einspurige Verkehrsführung zwischen Golling und Werfen – in den Vorjahren hat es sich hier immer wieder teils kilometerweit zurückgestaut.

„Asfinag“ rät Österreichern, mit Winterausrüstung unterwegs zu sein

Doch auch das Wetter könnte vor allem am heutigen Freitag noch Probleme bereiten. „Speziell in höheren Lagen sind Niederschläge wie Regen oder Schnee nicht auszuschließen“, so die „Asfinag“ weiter. Abschließend rät man daher, „nur mit Winterausrüstung unterwegs zu sein“.