Nach Schneefall über Nacht: Hier herrscht jetzt Schneekettenpflicht

Vor allem in höheren Lagen ab etwa 800 Metern Seehöhe sei im Wald-, Most- und Industrieviertel von Niederösterreich auch mit matschigen Fahrbahnen zu rechnen. So hat es etwa im Waldviertel bis zu vier, im Mostviertel bis zu fünf und im Industrieviertel bis zu einen Zentimeter geschneit, heißt es heute in einer Aussendung des Landes. Und weiter: „Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Hier herrscht nun Schneekettenpflicht für schwere Fahrzeuge

Aufgrund der Schneefälle herrscht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B20 über den Annaberg und über den Josefsberg, auf der B21 über das Gscheid und auf der B23 über den Lahnsattel derzeit auch Kettenpflicht. Auf der B21 und der B23 gibt es überdies ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge.

Überblick – wo jetzt Schneekettenpflicht in Niederösterreich herrscht: Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen herrscht hier Schneekettenpflicht: B20 über den Annaberg und über den Josefsberg

B21 über das Gscheid

B23 über den Lahnsattel Hier herrscht jetzt Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge: B21 über das Gscheid

B23 über den Lahnsattel

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 10:00 Uhr aktualisiert