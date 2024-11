Liebe und Lust in Krisenzeiten: Singles fühlen sich verlorener denn je

Nähe gibt Halt: In unsicheren Zeiten suchen viele Paare Geborgenheit, während Singles sich nach Zärtlichkeit und Verbindung sehnen.

Nähe gibt Halt: In unsicheren Zeiten suchen viele Paare Geborgenheit, während Singles sich nach Zärtlichkeit und Verbindung sehnen.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 10:11 / ©Montage: Canva Pro

Krisenzeiten haben nicht nur Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft, sondern auch auf das Liebesleben vieler Menschen. Eine aktuelle Umfrage von „ElitePartner.at“ zeigt: Während Paare in ihrer Beziehung Halt finden, fühlen sich Singles, vor allem jüngere, zunehmend einsam. Männer lenken sich häufiger mit sexuellen Aktivitäten von der unsicheren Weltlage ab.

Paare wachsen zusammen, Singles fühlen sich isoliert

In Beziehungen zeigt sich eine klare Tendenz: 80 Prozent der Paare verbringen die meiste Zeit lieber gemeinsam zu Hause, und 65 Prozent geben an, noch enger zusammengewachsen zu sein. Singles erleben die Krise dagegen oft isoliert – 43 Prozent fühlen sich einsamer, verglichen mit nur 23 Prozent der liierten Personen. Das Bedürfnis nach Nähe ist dennoch bei beiden Gruppen ähnlich ausgeprägt (45 Prozent vs. 48 Prozent).

Männer und ihr Umgang mit Krisen: Sex als Ablenkung

Männer scheinen auf Unsicherheiten mit gesteigertem sexuellem Verlangen zu reagieren: 44 Prozent der Männer haben in Krisenzeiten Lust auf Sex, im Vergleich zu nur 22 Prozent der Frauen. Zudem nutzen 38 Prozent der Männer sexuelle Aktivitäten gezielt zur Ablenkung, während es bei Frauen nur 21 Prozent sind. Frauen hingegen berichten häufiger, dass die Krisen ihre Lust negativ beeinflussen – sowohl bei Singles (46 Prozent) als auch in Partnerschaften (51 Prozent).

Psychologin: Nähe als Resilienzfaktor

Psychologin Lisa Fischbach erklärt, dass der Wunsch nach Nähe und Intimität in Krisenzeiten eine natürliche Reaktion sei:

Nähe und Verbindung helfen, emotionale Belastungen auszugleichen. Sie geben uns das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, was in unsicheren Zeiten essenziell ist. Gleichzeitig nutzen viele Menschen Intimität als Strategie, um negative Einflüsse auszugleichen.

©pixabay | Gemeinsam stark: Paare finden in unsicheren Zeiten Halt und wachsen enger zusammen. ©pixabay | Einsamkeit in der Krise: Viele Singles sehnen sich nach Nähe und einer Partnerschaft.

Jüngere Generation besonders betroffen

Die Generation Z (Jahrgänge 1994–2010) leidet besonders stark unter den Herausforderungen der aktuellen Zeit. So wünschen sich 59 Prozent der Gen Z-Singles mehr denn je einen Partner, 63 Prozent suchen verstärkt nach Nähe und Zärtlichkeit und 46 Prozent haben mehr Lust auf Sex. Sexualität wird hier verstärkt als Bewältigungsstrategie genutzt, wobei 44 Prozent der Gen Z-Singles dies zur Ablenkung von Krisen einsetzen.

Studienfakten im Überblick Zeitraum: 29. November bis 9. Dezember 2023 Teilnehmer: 1.510 webaktive Österreicher (18–75 Jahre), davon 476 Singles Durchgeführt von: Marketagent.com im Auftrag von ElitePartner Repräsentativ: Ergebnisse gelten für die österreichische Gesamtbevölkerung