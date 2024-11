Bankomat gesprengt: Fahndung nach Unbekannten in Wien

In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 29. November 2024, wurde der Bankomat in einer Bank Austria-Filiale in der Brünner Straße (21. Bezirk) in die Luft gejagt, wie die Polizei berichtet. In Wien-Floridsdorf wird nun fieberhaft nach vier unbekannten Tätern gefahndet. Wie viel und ob überhaupt Geld fehlt, ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden von der Polizei nun gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Nummer 01-31310-33800 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 11:35 Uhr aktualisiert