Traurige Wendung: Junge Giraffe verliert wochenlangen Überlebenskampf

Es sind Nachrichten, die einem das Herz brechen: Das Giraffen-Jungtier, das am 14. November im Tiergarten Schönbrunn geboren wurde und seither ums Überleben gekämpft hat, ist in der Nacht auf Freitag, den 29. November, schließlich verstorben, wie der Tiergarten am Freitag auf Facebook mitteilt.

„Team hat zwei Wochen lang um das Überleben gekämpft“

„Von Beginn an war es deutlich schmächtiger als vergleichbare Netzgiraffen-Jungtiere. Als es auch nicht entsprechend an Gewicht zugenommen hat, hat unser Team umgehend versucht, geeignete Milch zuzufüttern“, erklärt man in dem Posting. Mit viel Mühe und Geduld habe das auch funktioniert, zwei Wochen lang habe man um das Überleben des Jungtieres gekämpft. Doch nun die Hiobsbotschaft: „Es ist leider in der vergangenen Nacht entschlafen.“

Traurige Wendung war für Tiergarten Schönbrunn nicht absehbar

Dabei sei diese traurige Wendung gar nicht absehbar gewesen. Das Jungtier habe regelmäßig bei der Mutter getrunken und auch die Zusatznahrung angenommen. „Seine Mutter war bis zum Schluss bei ihm“, erklärt der Tiergarten. Der Körper wird nun von der Veterinärmedizinischen Universität Wien pathologisch untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 11:05 Uhr aktualisiert