Graz setzt auf Tempo 30: Mehr Sicherheit für Kinder

Graz, als eine der Vorreiterstädte Österreichs in Sachen Verkehrsberuhigung, setzt ein weiteres Zeichen für die Sicherheit ihrer Bürger. Mit der flächendeckenden Einführung von Tempo 30 in weiten Teilen des Stadtgebiets in den 1990er-Jahren wurde bereits Pionierarbeit geleistet. Nun nutzt die Stadt erneut ihre Spielräume: Durch die jüngste Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) können Gemeinden leichter Temporeduktionen umsetzen. Graz macht davon Gebrauch und weitet Tempo 30 auf sieben weitere Straßen aus, vor allem vor Kindergärten.

Neue Tempo-30-Zonen: Wo das Tempo jetzt sinkt

Nach einer umfassenden Prüfung durch das Straßenamt, die auf Initiative von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner angestoßen wurde, werden folgende Straßenzüge ab sofort mit einer Temporeduktion ausgestattet:

Mariengasse (zwischen Keplerstraße und Kleiststraße)

(zwischen Keplerstraße und Kleiststraße) Anton-Gerstl-Straße 4

Gradnerstraße (zwischen Hausnummer 186 und Kärntner Straße 421)

(zwischen Hausnummer 186 und Kärntner Straße 421) Plabutscherstraße 73–85

Statteggerstraße (zwischen Rielteich, Hausnummern 58–68)

Zusätzlich wird in der Petersgasse (Hausnummern 74–82) sowie in der Moserhofgasse eine Anpassung bestehender Regelungen vorgenommen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt nun auch an Werktagen statt nur an Schultagen. Eine Entscheidung über die Einführung von Tempo 30 vor dem Kindergarten in der Nordberggasse (Radegunder Straße) steht noch aus und wird in der kommenden Woche verhandelt.

Verkehrsberuhigung als Schlüssel für Sicherheit und Lebensqualität

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zeigte sich erfreut über die erweiterten Möglichkeiten und betonte die Wichtigkeit dieser Maßnahmen:

„Als eine der ersten Städte Österreichs machen wir Gebrauch von der neuen StVO-Novelle und verordnen sieben neue Tempo-30-Straßen. Das ist ein Riesenschritt für die Sicherheit, vor allem dort, wo viele Kinder und ältere Menschen unterwegs sind. Gleichzeitig kommen wir dem Wunsch nach mehr Verkehrsberuhigung schneller nach.“

Die Vorteile von Tempo 30 liegen auf der Hand: Mehr Sicherheit im Ortsgebiet, weniger Unfälle und eine Steigerung der Lebensqualität durch geringeren Lärm und bessere Luft.

Abwägung zwischen Sicherheit und Maßnahmeeffizienz

Thomas Fischer, Leiter des Straßenamts, wies jedoch auf die Bedeutung einer bedachten Anwendung hin: