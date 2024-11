Winterfest am Gnadenhof: Liebevolles Zuhause für Pferde, Ziegen und Co.

Am 8. Dezember findet das Winterfest am Gnadenhof Melcherhof in Grafenstein statt.

Am 8. Dezember findet das Winterfest am Gnadenhof Melcherhof in Grafenstein statt.

„Alle Jahre wieder lassen wir, zusammen mit unseren Tieren und den Besuchern, das vergangene Jahr ausklingen und freuen uns gemeinsam auf ein schönes und tierliebes 2025“, heißt es vom Gnadenhof Melcherhof. Der Gnadenhof bietet rund 120 Tieren, die oft schon Schreckliches erleben mussten, ein liebevolles Zuhause. Pferde, Ponys, Esel, Schafe, Ziegen, Lama, Kaninchen und viele Schweine leben zusammen am schönen Hof.

Um den Tieren das Leben am Hof so schön wie möglich zu gestalten

Alle Mitarbeiterinnen bemühen sich täglich mit vollem Engagement, um den Tieren das Leben am Hof so schön und artgerecht wie nur möglich zu gestalten. „Liebevoll wird gefüttert, gemistet, gepflegt, geputzt, gebaut, und natürlich gekuschelt“, so der Gnadenhof weiter. Außerdem finden am Melcherhof laufend Schulveranstaltungen, Seminare und Ferienprogramme statt. Am Sonntag, dem 8. Dezember, von 14 bis 17h sind Interessierte eingeladen, sich selbst ein Bild vom Leben und von den neuen Angeboten am schönen Melcherhof zu machen.

Abwechslungsreicher Tag am Melcherhof

Wie immer erwartet den Besuchern einen abwechslungsreichen Tag. Leckereien,

warme Getränke, viele tierischen Begegnungen und ein Überraschungsbesuch um circa 15 Uhr vom Nikolo stehen auf dem Programm. Für Kinder gibt es eine Bastelecke und eine Futter-Station. Außerdem können sich Unternehmer über Sponsoring- und Investitionsmöglichkeiten informieren. Selbstverständlich sind auch Hunde, wenn angeleint, herzlich willkommen. Auch Spenden werden an diesem Tag gerne angenommen, heißt es abschließend vom Gnadenhof Melcherhof.