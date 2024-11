Notfall-Hunde: Für Sunny und Nikita wurde Patenschaft übernommen

Hilfe für Tierschutzorganisationen und Tiere in Not ist für den Verein „TherapiehundeTeams Kärnten“ eine wichtige Aufgabe. „Das sehen wir als Verpflichtung und dafür verwenden wir einen Teil der Einnahmen aus unseren Kursen“ sagt Obfrau Cornelia Lorenz. Deshalb haben die ThT jetzt beim Verein „Tierschutz aktiv Kärnten“ die Patenschaft für zwei Notfall-Hunde übernommen.

Rollihund Sunny und Nikita bringen eine besondere Geschichte mit

Rollihund „Sunny“ und seine Freundin Nikita sind seit kurzem bei der Tierschutzorganisation untergebracht und bringen eine besondere Geschichte mit. Sunny stammt aus Bosnien und ist seit seinem sechsten Lebensmonat auf einen Rolli angewiesen. Als Welpe haben Menschen mit ihm Fußball gespielt und ihm dabei eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugefügt. Eine bosnische Tierschutzorganisatin hat ihn gerettet, medizinisch versorgt und auch mit einem Rolli ausgestattet. Dann wurde er von einer Tierfreundin aus Klagenfurt adoptiert und 12 Jahre liebevoll umsorgt. Wegen einer schweren Erkrankung musste sie aber jetzt Sunny schweren Herzens abgeben, gemeinsam mit seiner zehnjährigen Freundin Nikitia, die ebenfalls aus Bosnien kommt.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins: Das Katzenleid einzudämmen

„Tierschutz aktiv Kärnten“ ist eine Organisation, die sich ausschließlich über Spenden

finanziert und keinerlei Förderungen erhält, heißt es weiter. Andrea Raschl, die sich jetzt um den 13-jährigen Sunny und die 10-jährige Nikita kümmert, erzählt, dass derzeit circa 30 Hunde und etwa 70 Katzen auf privaten Pflegestellen betreut werden. Eine der Hauptaufgaben des Vereins ist außerdem die Kastration von Streunerkatzen, um so zu helfen, das Katzenleid einzudämmen. Sunny hat sich schnell bei Tierschutz aktiv eingewöhnt, wird hier auch bestens betreut und wer ihn mit seinem Rolli herumflitzen sieht, kann kaum glauben, dass er schon 13 Jahre ist. Der Aufwand für die Versorgung von Sunny ist aber wesentlich größer, deshalb haben Andrea Raschl und ihre Kolleginnen einen Spendenaufruf gestartet. Sofort wurde beschlossen, dass die TherapiehundeTeams Kärnten für die beiden die Patenschaft übernehmen und damit auch einen Teil der Kosten.

Raschl: “ Wir freuen uns über die großzügige Unterstüzung“

In dieser Woche besuchten Cornelia Lorenz und Patrizia Rafeiner, beide tierschutzqualifizierte Trainerinnen der ThT, die Schützlinge. Sunny und Nikita schlossen sofort Freundschaft und waren begeistert von den mitgebrachten Leckerbissen. Ein herzliches Dankeschön gab es von Andrea Raschl: „Wir freuen uns sehr über die großzügige Unterstützung. Bei unserer Arbeit sind wir auf Spenden angewiesen.“ In den Tagen vor Weihnachten ist „Tierschutz aktiv“ übrigens mit eigenen Ständen, bei denen man auch Handarbeiten erwerben kann, in verschiedenen Einkaufszentren, Tierhandlungen etc. vertreten.