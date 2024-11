Ehemann seit Jahren tot: Frau (52) kassiert seine Pension aber weiter

Die Ungarin wurde nun von der Polizei in Ungarn festgenommen und sitzt mittlerweile in Österreich in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Eine 52-jährige Ungarin konnte von Bediensteten der Polizeiinspektion Neunkirchen ausgeforscht werden. Sie steht im Verdacht, zwischen dem 13. Mai 2016 und dem 31. Juli 2024 Pensionsleistungen und Pflegegeld für ihren im Mai 2016 verstorbenen Ehemann zu Unrecht bezogen zu haben. Weiters soll sie dann auch noch den Klimabonus in den Jahren 2022 und 2023 bekommen haben, obwohl sie seit 2014 gar nicht mehr in Österreich lebte. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei in einer Aussendung nun auf mehr als 282.000 Euro.

In Ungarn festgenommen, in Österreich im Gefängnis

Nachdem von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein europäischer Haftbefehl erlassen wurde, konnte die Beschuldigte am 15. November 2024 in Ungarn festgenommen und am Donnerstag, 28. November 2024, nach Österreich ausgeliefert werden. Sie wurde nun in die Justizanstalt nach Wien-Josefstadt eingeliefert.