Teuerung: Beliebter Muntermacher könnte in Österreich bald mehr kosten

Während die Kaffeepreise in Deutschland bei Großpackungen der unteren Preisklasse wohl um mindestens 30 Prozent steigen werden, müssten auch in Österreich Kaffeeliebhaber mit einem Anstieg des Kaffeepreises rechnen, erklärt Johann Brunner, Geschäftsführer des Österreichischen Kaffee- und Teeverbandes, laut Medienberichten der APA. Nachdem die Preise für Rohkaffee alleine heuer um rund 70 Prozent gestiegen sind, wird sich all das wohl in den kommenden Monaten auch auf den Endverbraucher auswirken, vermutet man. Auch Agrarmarkt-Experte Carlos Mera von der Rabobank in London weiß: „Die Kaffeepreise werden steigen.“

Das sind die Gründe für den Anstieg der Kaffeepreise

Die Gründe dafür liegen in der Ernte, die wetterbedingt zurückgegangen sei, und in einer Lieferkettenproblematik. Auch höhere Energiepreise und eine höhere Nachfrage in Asien würden das ihrige dazu beitragen, weiß Brunner. Doch es würden auch Möglichkeiten bestehen. Unter anderem könnten Anbieter auf günstiger Bohnen umschwenken oder die Mischung ändern. Brunner befürchtet jedoch, dass es nicht allen Anbietern gelingen werde, den höheren Preis auszugleichen.