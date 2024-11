Mann bestellt Prostituierte nach Hause – diese raubt ihn aus

Veröffentlicht am 29. November 2024, 11:59 / ©Fotomontage: Canva

Ein 49-jähriger Niederösterreicher hat in der Nacht vom 26. auf den 27. November über eine Internetplattform eine Prostituierte zu sich nach Hause bestellt. Im Laufe des Abends traf dann auch ein Bekannter der Prostituierten ein und zu dritt tranken sie dann Alkohol. Doch dem 49-Jährigen wurden offenbar auch KO-Tropfen ins Getränk gemixt, er verlor nämlich das Bewusstsein.

Bankomatkarte und Geldtasche verschwunden

Erst am nächsten Morgen wachte er wieder auf und hatte dann wohl gleich den nächsten Schock zu verdauen: Seine Bankomatkarte und seine Geldtasche waren verschwunden, zudem ist eine große Geldsumme von seinem Konto überwiesen und es sind weitere Bargeldbehebungen durchgeführt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf über 10.000 Euro.

Beschuldigte sind nicht geständig

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten schließlich ein 47-jähriger Österreicher und eine 22-jährige Rumänin von den Polizisten als Beschuldigte ausgeforscht und in weiterer Folge festgenommen werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neunkirchen (Niederösterreich) konnte unter anderem ein Teil der Beute sichergestellt und dem Opfer ausgehändigt werden. Die Beschuldigten sind nicht geständig, sie wurden in die Justizanstalt nach Wiener Neustadt gebracht.