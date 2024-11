Die Firma bezahlt: LKW-Fahrer stehlen hunderttausende Liter Diesel

Bereits im Oktober 2024 wurde Anzeige bei der Polizei in Tirol erstattet, dass bei einer Tankstelle im Bezirk Kufstein von LKW-Fahrern in großem Ausmaß Diesel gestohlen wurde. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll es sich um mehr als 300.000 Liter gehandelt haben. Nach umfangreichen Erhebungen konnten in einer Schwerpunktaktion insgesamt sieben Männer aus Rumänien und Ungarn als Tatverdächtige festgenommen werden. Die LKW-Fahrer haben dabei den Treibstoff mit den Tankkarten ihrer Firma bezahlt, den Diesel aber in andere Fahrzeuge bzw. Kanister gefüllt. Dadurch ist der Firma ein Schaden in der Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages entstanden. Die sieben Männer werden auf freiem Fuß angezeigt.