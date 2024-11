Graz bleibt Spitzenreiter bei geringstem Autobesitz in der Steiermark

Graz verzeichnet weiterhin den niedrigsten Pkw-Motorisierungsgrad in der Steiermark, wie eine aktuelle Analyse des VCÖ zeigt. Während in der Landeshauptstadt die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner gesunken ist, steigt diese in den meisten ländlichen Bezirken weiter an. Besonders die Südoststeiermark und Hartberg-Fürstenfeld heben sich mit den höchsten Zahlen hervor – hier kommen 719 Pkw auf 1.000 Personen.

Stadt versus Land: Zwei Welten beim Autobesitz

In Graz ist die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner von 476 auf 470 gesunken. Dies spiegelt einen Trend wider, der sich auch in anderen Landeshauptstädten zeigt. Gründe dafür seien laut VCÖ die bessere Erreichbarkeit von Alltagszielen sowie ein vielfältiges Mobilitätsangebot in urbanen Räumen. Im Gegensatz dazu ist die Motorisierung in Bezirken wie Weiz oder Deutschlandsberg deutlich höher. Dies hat nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen, da ländliche Regionen stärker auf das Auto angewiesen sind.

Mehr Freiheit durch Mobilitätsalternativen

„Ein gutes Angebot im öffentlichen Verkehr und der Ausbau der Rad-Infrastruktur könnten die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl auch in den Regionen erhöhen“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Gerade durch den Boom bei E-Bikes bestehe großes Potenzial, mehr Strecken ohne Auto zurückzulegen – vorausgesetzt, es gibt sichere Radwege. Das Klimaticket Steiermark, mit dem um 499 Euro pro Jahr alle öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden können, wird ebenfalls als kostengünstige Alternative hervorgehoben.

Was muss passieren?

Der VCÖ fordert:

Stärkung der Ortskerne : Um Zersiedelung und damit hohe Kosten für Infrastruktur und öffentlichen Verkehr zu vermeiden.

: Um Zersiedelung und damit hohe Kosten für Infrastruktur und öffentlichen Verkehr zu vermeiden. Ausbau des öffentlichen Verkehrs : Mehr Verbindungen, auch am Abend und an Wochenenden, sowie bessere Informationen über bestehende Angebote.

: Mehr Verbindungen, auch am Abend und an Wochenenden, sowie bessere Informationen über bestehende Angebote. Rad-Infrastruktur verbessern: Sichere Radwege ermöglichen es, auch kürzere Distanzen umweltfreundlich zurückzulegen.

Hintergrund: Steiermark im Vergleich

Die Analyse zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Bezirken:

Region Pkw pro 1.000 Personen (2023) Graz 470 Bezirk Weiz 702 Südoststeiermark 719 Hartberg-Fürstenfeld 719

Im Durchschnitt liegt die Steiermark bei 622 Autos pro 1.000 Personen – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr (620).