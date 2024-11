Cool: Fürstenfelds Kletterhalle öffnete ihre Türen

Veröffentlicht am 29. November 2024, 13:10 / ©Michael Domian

Am Freitag, dem 22. November 2024, öffnete die Naturfreunde Kletterhalle Fürstenfeld nach einer umfassenden Neugestaltung ihre Türen. Die Übergabe der Halle vom Alpenverein an die Naturfreunde markiert den Beginn einer engen Zusammenarbeit, bei der das gemeinsame Ziel im Mittelpunkt steht: die Förderung des Klettersports. „Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft des Kletterns in unserer Region“, betonte Jürgen Dumpelnik, Landesvorsitzender der Naturfreunde Steiermark.

Was ist alles neu?

Mit neuen Selbstsicherungsautomaten, einem flexiblen Einlasssystem und einem vielseitigen Kursangebot bietet die Kletterhalle nun ideale Bedingungen für Anfänger, Familien und Profis. Besonders die Kinderkurse weckten bereits beim Soft-Opening große Begeisterung. „Das Kletterfieber ist zurück“, freute sich Finanzstadtrat Christian Sommerbauer.