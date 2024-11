Frischer Wind am Faaker See: Kaffeegenuss im Café Yarra

Kürzlich wurde am Blauen Platz in Drobollach am Faaker See das Café Yarra eröffnet.

Vor nicht allzu langer Zeit eröffnete das Café Yarra am Blauen Platz in Drobollach am Faaker See. Dagmar und Jayde haben das Café liebevoll renoviert und in neuem Flair eröffnet. Am 1. Dezember kann man von 14 bis 18 Uhr Café, Kuchen, Glühwein und weitere Köstlichkeiten bei entspannter Atmosphäre genießen. Der Verein zur Förderung der Ortsbelebung, der regionalen Produktion und des nachhaltigen Lebensstils „Studio9580“ und das Café Yarra laden zu einem Adventmarkt am Blauen Platz ein.

©zVg. Dagmar und Jayde haben das Café liebevoll renoviert und in neuem Flair eröffnet.

