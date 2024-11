Verkehrsänderung: Neues Busliniennetz für Klagenfurt

Veröffentlicht am 29. November 2024, 13:57 / ©KMG/Madlin Peko

Seit der Einführung im September 2023 wurde das neue Liniennetz laufend evaluiert. Auf Basis von Kundenrückmeldungen sowie KMG-internen Bewertungen wird – nach geringfügigen Anpassungen im Frühjahr und Sommer 2024 – ab 15. Dezember 2024 (internationaler Fahrplanwechsel) das KMG-Liniennetz adaptiert. Mit den Neuerungen optimiert die KMG den öffentlichen Verkehr in Klagenfurt weiter und stellt sicher, dass das Angebot bestmöglich dem Bedarf der Fahrgäste entspricht. Die gezielten Verbesserungen betreffen vor allem die Linienführung im Süden und Westen.

Ziel: Direkte und schnelle Anbiindung an wichtige Stadtteile

Mit dem Ziel, eine direkte und schnelle Anbindung an wichtige Stadtteile, Verkehrsknotenpunkte und Schulen zu gewährleisten, erfolgt eine Verbesserung der Linienführung im Süden und Westen und teilweise im Osten. Im Zuge der Umstellung am 15. Dezember 2024 kommt es auch zu einer Bedarfsanpassung des Abendverkehrs, bei dem die Hauptlinien in einem regelmäßigen 30-Minuten-Takt uns die Nebenlinien im 60-Minuten-Takt verkehren.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Linie 2/20 Die Strecken der Linien 2 und 20 tauschen ihre Achsen, um den Fahrgästen in der Anzengruberstraße eine direktere Verbindung in die Innenstadt zu bieten. Linie 2 verkehrt neu über die Koschatstraße und Anzengruberstraße bis Klagenfurt West. Linie 20 fährt im 30-Takt über die Kohldorfer Straße – sofern sie nicht nach Krumpendorf fährt – alternierend zu den Haltestellen Klagenfurt West und Strandbad. Der bisherige, bedarfsorientierte Takt nach Krumpendorf bleibt bestehen. Linie 4 Die Linie 4 verkehrt ab Dezember eigenständig und bleibt durchgehend als Linie 4 bestehen, ohne Wechsel auf Linie 6 am Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof führt sie direkt über die Florian-Gröger-Straße und die Maximilianstraße zum Baumbachplatz. Jedes zweite Fahrzeug fährt zudem weiter über die Kranzmayerstraße und die Universitätsstraße bis zum Strandbad und bietet damit eine schnelle Verbindung zur Universität und zum Wörthersee. Linie 6 Die Linie 6 verkehrt künftig ebenfalls eigenständig und übernimmt im Osten die Route der bisherigen Linie 9, die vom Hauptbahnhof über die HTL Lastenstraße nach Harbach führt. Damit wird die Linie 6 eine verlässliche, südlich des Stadtzentrums gelegene Ost-West Verbindung, die vor allem die in diesem Bereich befindlichen Schulen bedient. Linie 8 Die Linie 8 wird im Westen von Montag bis Samstag im 60-Minuten-Takt bis zur Haltestelle Klagenfurt West verlängert, mit Optimierung der Anschlüsse an die S-Bahnverbindungen nach Villach. Im Abschnitt zwischen den Haltestellen Hirschenwirtstraße und Messe Ost wird die Linie zukünftig statt über Rosentaler Straße und Florian-Gröger-Straße über Mössingerstraße und St. Ruprechter Straße geführt. So ist das Schulzentrum in der Mössingerstraße direkt aus Viktring und anderen Stadtteilen erreichbar und der Heiligengeistplatz wird von St. Ruprecht aus direkt angebunden. Linie 9 Die Linie 9 wird, bis auf einen Schülerkurs im Abschnitt zwischen Minimundus – Baumbachplatz, eingestellt, da ihre Streckenabschnitte im Osten durch die Linie 6 und im Westen durch die Linie 4 abgedeckt werden. Die geringe Nachfrage auf dem verbleibenden Abschnitt zwischen Baumbachplatz und Klagenfurt West unterstützt diese Entscheidung. Linie 10 Aufgrund des Erfolgs im Sommerbetrieb 2024 wird die Linie 10 voraussichtlich ab Anfang Mai bis Ende September verkehren.

Optimierungen im Abendverkehr: Die Abendtakte werden vereinfacht, um der Nachfrage besser zu entsprechen. Hauptlinien fahren im 30-Minuten-Takt, Nebenlinien im 60-Minuten-Takt. Am Verkehrsknotenpunkt Heiligengeistplatz entstehen durch die versetzten Abfahrtszeiten der Nebenlinien 2 „Blöcke“: Der Linienblock 1 der Nebenlinien verkehrt immer zur Minute 30, der Linienblock 2 immer um 30 Minuten versetzt zur Minute 00.

Die Hauptlinien fahren sowohl zu Minute 00 als auch zu Minute 30.

Durch eine vernünftige Zusammensetzung der Abfahrtsblöcke soll eine möglichst optimale Anbindung der einzelnen Stadtteile gewährleistet werden. Im Optimalfall können Fahrgäste dadurch sogar im 30‘-Takt verkehren.

Die letzten Abfahrten erfolgen regulär um 23:30 Uhr bzw. 00:00 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 14:00 Uhr aktualisiert