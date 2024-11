Frontal-Crash: Zwei Verletzte nach Auto-Kollision

Einsatz in Paldau: Nach einem Frontal-Crash auf der L 201 mussten die verletzten Lenker ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Vormittag

Veröffentlicht am 29. November 2024, 14:42 / ©APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER

Gegen 10.10 Uhr war ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Auto auf der L 201 von Feldbach kommend in Fahrtrichtung Gleisdorf unterwegs. An der Kreuzung L 201 – Unterstorchaweg wollte er nach links in Richtung Ortsgebiet Unterstorcha abbiegen.

Auto „übersehen“

Dabei dürfte er ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 20-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, übersehen haben. Es kam zu einer Frontalkollision, wodurch beide Fahrzeuglenker Verletzungen erlitten. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Feldbach eingeliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Paldau (sechs Kräfte und drei Fahrzeuge) führten die Fahrzeugbergungen durch.