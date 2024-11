Weihnachtstrubel in Wien: Wiener Linien verdichten Fahrplan für den Advent

Die Wiener Linien reagieren auf das vorweihnachtliche Treiben in der Stadt mit zusätzlichen Fahrten und geänderten Taktungen. An den Adventsamstagen verkehren die U-Bahnlinien in den Stoßzeiten in kürzeren Intervallen, um den Fahrgästen eine angenehme und schnelle Fahrt zu ermöglichen.

Erweiterte Öffi-Angebote zur Weihnachtszeit

Auch die Buslinie 14A wird an diesen Tagen verstärkt. Der 13A wird, wie in den vergangenen Jahren, geteilt geführt – von Alser Straße, Skodagasse bis Neubaugasse/Burggasse sowie von Neubaugasse bis Hauptbahnhof. Die Innenstadtlinien 1A, 2A und 3A pausieren hingegen an den Einkaufssamstagen aufgrund des hohen Besucherandrangs. Nicht nur am Samstag, sondern auch an den Adventsonntagen fahren die Straßenbahnlinien D und 43 in dichterer Taktung. Eine detaillierte Übersicht der Fahrpläne ist online unter www.wienerlinien.at/fahrpläne zu finden.

Adventmarkt der Wiener Linien

Eine Pause vom Einkaufstrubel bietet der Adventmarkt der Wiener Linien, der in der historischen Remise zum Verweilen einlädt. Hier können Besucher*innen freitags bis sonntags an den ersten drei Adventwochenenden von 14 bis 21 Uhr weihnachtliches Flair genießen. Neben Eisstockschießen und Bastelangeboten für Kinder locken auch Oldtimer-Rundfahrten. Weitere Infos gibt es unter wienerlinien.at/adventmarkt-remise.

Empfohlene Routen zu beliebten Märkten

Für einen Besuch des Christkindlmarkts am Rathausplatz empfehlen die Wiener Linien die Anreise mit der U2 bis Schottentor, der U3 bis Volkstheater oder den Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D. Während der Hauptbetriebszeiten von Mitte November bis kurz vor Weihnachten wird die Haltestelle Rathausplatz, Burgtheater freitags, samstags und sonntags von 15 bis 22.30 Uhr bedient, um eine sichere An- und Abreise auch bei hohem Andrang zu ermöglichen.