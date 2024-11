Crash auf der L536: Feuerwehr rettet Fahrer aus Auto-Wrack

Feuerwehr befreit schwer verletzten Mann aus Fahrzeugwrack in Vorchdorf.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 15:19 / ©Pixabay

Am Freitag, dem 29. November 2024, ereignete sich gegen 9.50 Uhr ein Autounfall auf der Landesstraße 536, als ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land in Richtung Bad Wimsbach unterwegs war. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-Jähriger eine Seitenstraße und wollte in die L536 einbiegen. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge geschah im Gemeindegebiet von Vorchdorf.

Rettungskräfte im Einsatz: Fahrer aus Wrack befreit

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 67-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr musste mit technischem Gerät eingreifen, um den schwer verletzten Mann aus dem Wrack zu befreien. Beide Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer schnellen Erstversorgung vor Ort wurden sie in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht, wo sie weiter behandelt werden.