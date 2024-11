Mehrere Bauarbeiten sorgen im Dezember für Verkehrsbehinderungen in Villach.

Mehrere Bauarbeiten sorgen im Dezember für Verkehrsbehinderungen in Villach.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 15:35 / ©Stadt Villach/Kofler

Grabungsarbeiten für den Glasfaserausbau führen in folgenden Bereichen bis 13.

Dezember zu Verkehrsbehinderungen: entlang der B 86 Villacher Straße (Höhe Matlweg 3 bis 21), entlang der Neubaugasse (Nr. 31 bis zur Villacher Schächtestraße), entlang der Villacher Schächtestraße (von der Neubaugasse bis zur Warmbader Straße), entlang der Warmbader Straße (von der Villacher Schächtestraße bis zur Heizhausstraße), entlang der Warmbader Straße (vom Kreuzungsbereich mit der Villacher, Schächtestraße bis Nr. 25), im Kreuzungsbereich Millesistraße / F.-X.-Wulfen-Straße (Quergrabung über die Millesistraße)., Zudem ist die Einfahrt in die Tobias-Bürg-Straße vom Kreisverkehr Kilzerbrücke in Fahrtrichtung Warmbader Allee verboten. Umleitung über die Heizhausstraße, Othmar-Crusiz-Straße, Urban-Görtschacher-Straße und die Warmbader Allee.