Fußgänger (84) auf Zebrastreifen von Auto erfasst

Am Freitagvormittag, 29. November, lenkte ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sein Auto von der Grabenstraße kommend in Richtung Schillerplatz in St. Veit an der Glan. Laut Angaben des 18-Jährigen habe er aufgrund der tiefstehenden Sonne einen 84-jährigen Mann aus Klagenfurt zu spät am Zebrastreifen wahrgenommen und mit dem PKW erfasst. Der 84-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.