Feuerwehrkamerad verstorben: „Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke“

"Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen", so die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz.

„Mit großer Betroffenheit geben wir bekannt, dass unser geschätzter Kamerad, Freund und Wegbegleiter EHBI Albert Trischnigg am Donnerstag, dem 28. November 2024, im 87. Lebensjahr von uns gegangen ist“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Maria Lankowitz.

„Seine Erinnerungen und sein Vermächtnis werden in uns weiterleben“

Trischnigg, der sich viele Jahre lang unermüdlich für die Sicherheit und das Wohl der Gemeinschaft eingesetzt hat, hinterlässt nicht nur eine Lücke in der Feuerwehr, sondern auch in den Herzen vieler Menschen. „Wir sind tief dankbar für all das, was Albert für die Feuerwehr und die Gemeinschaft geleistet hat. Sein Verlust hinterlässt eine große Lücke, doch seine Erinnerungen und sein Vermächtnis werden in uns weiterleben“, betonen seine Kameraden.

