Wien im Spinnenfieber: Die Nosferatu-Spinne breitet sich aus

Die Nosferatu-Spinne fühlt sich in Wien zunehmend heimisch – vor allem an Fassaden und in Wohnungen.

Seit 2017 wird die Nosferatu-Spinne in Wien vermehrt gesichtet. Ursprünglich stammt sie aus dem Mittelmeerraum, hat sich jedoch durch den Klimawandel und den globalen Handel nach Norden ausgebreitet. Besonders in den vergangenen Jahren hat sie sich in der Stadt etabliert, was auch die steigenden Meldungen erklären könnte.

Lebensräume der Nosferatu-Spinne: Wohnungen und Fassaden als neue Heimat

Die Nosferatu-Spinne, die eine beachtliche Größe erreichen kann, hat sich nicht nur in den Gärten, sondern auch in den Wohnungen der Wiener niedergelassen. Ihre Vorliebe für Fassaden und Terrassen macht sie auch zu einem ungewöhnlichen Bewohner der städtischen Architektur. Besonders jetzt im Herbst suchen sie Schutz vor der Kälte und sind vermehrt in Haushalten anzutreffen.

Bissgefahr: Ungefährlich für den Menschen, aber nicht für Allergiker

Trotz ihrer unheimlichen Erscheinung und der auffälligen Vampirzeichnung auf ihrem Rücken ist die Nosferatu-Spinne für den Menschen harmlos. Ihr Biss hat ähnliche Symptome wie ein Mückenstich, aber Allergiker sollten vorsichtiger sein. In seltenen Fällen kann der Biss zu einer Schwellung führen, die bis zu zwei Tage anhalten kann.

Wachsende Population: Was bedeutet das für Wien?

Die Nosferatu-Spinne hat sich mittlerweile in allen Bezirken Wiens ausgebreitet. Vor allem im Westen der Stadt scheint sie sich besonders wohlzufühlen. Laut naturbeobachtung.at sind die Sichtungen in diesem Jahr deutlich angestiegen, was auf eine zunehmende Population hindeutet. Dies könnte nicht nur die Zahl der Bisse, sondern auch die Häufigkeit der Begegnungen mit dieser exotischen Spinne weiter erhöhen.

Klimawandel als Treiber der Ausbreitung

Der Klimawandel begünstigt das Wachstum vieler Arten, und die Nosferatu-Spinne ist ein gutes Beispiel dafür. Die steigenden Temperaturen bieten der ursprünglich mediterranen Spinne ideale Bedingungen, um sich in neuen Regionen niederzulassen. Dies könnte auch die langfristige Etablierung weiterer tropischer oder mediterraner Tiere in Wien zur Folge haben.