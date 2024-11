Grazer Eiskrippe bleibt auch 2024 erhalten – dank neuer Partnerschaften

Seit fast drei Jahrzehnten zieht die Eiskrippe im Landhaushof in Graz Menschen aus aller Welt an. Mit ihren bis zu 44 Tonnen Eis und lebensgroßen Krippenfiguren hat sie sich als einzigartiges Wahrzeichen des Grazer Advents etabliert.

Seit fast drei Jahrzehnten zieht die Eiskrippe im Landhaushof in Graz Menschen aus aller Welt an. Mit ihren bis zu 44 Tonnen Eis und lebensgroßen Krippenfiguren hat sie sich als einzigartiges Wahrzeichen des Grazer Advents etabliert. Diese faszinierende Darstellung der Weihnachtsgeschichte aus kristallklarem Eis sorgt jedes Jahr für staunende Gesichter und eine besondere Atmosphäre. Doch auch die Eiskrippe ist nicht von den wirtschaftlichen Herausforderungen verschont geblieben. Um die beliebte Attraktion weiterhin zu gewährleisten, haben sich heuer neue Partnerschaften gebildet.

Tourismusverband übernimmt nun erstmals zur Hälfte die Kosten

„Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit dem Tourismusverband Region Graz die Tradition der Eiskrippe auch in diesem Jahr fortsetzen können“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass die Eiskrippe auch in Zukunft ihren Platz im Landhaushof behält und weiterhin Besucher aus aller Welt anzieht. Der Tourismusverband übernimmt nun erstmals zur Hälfte die Kosten, die bei rund 80.000 Euro liegen und unter anderem Transport, Material und das Eisschnitzer-Team umfassen.

©Stadt Graz/Fischer Die Eiskrippe im Landhaushof, ein festes Highlight der Grazer Adventszeit, wird auch 2024 wieder mit rund 36 Tonnen Eis und kunstvoll gestalteten Krippenfiguren aus Finnland aufwarten.

Jährlich strömen rund 165.000 Menschen zur Eiskrippe in Graz

Der Erfolg der Eiskrippe ist ungebrochen. Jährlich strömen rund 165.000 Menschen während der Adventszeit in den Landhaushof, um sich die beeindruckende Kunst aus Eis anzusehen – das sind sechsmal so viele Besucher wie im Januar. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung der Eiskrippe für die Grazer Innenstadt und den Tourismus der Region. Auch die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH (STG) zeigt sich begeistert von der Partnerschaft und der Möglichkeit, das Weihnachtswunder in Graz als starke Marke zu präsentieren. Geschäftsführer Michael Feiertag hebt hervor, dass die Eiskrippe einen bedeutenden Teil der steirischen Vorweihnachtszeit darstellt und dazu beiträgt, die Region als touristisches Ziel zu stärken.

„Nach 20 Jahren gibt es ein neues Setting“

Für die Grazer und die vielen Touristen ist die Eiskrippe längst ein unverzichtbares Highlight. „Die Zahl der Nächtigungen in Graz im Dezember hat sich seit der Einführung der Eiskrippe mehr als verdreifacht“, so Sylvia Loidolt, Vorsitzende der Erlebnisregion Graz. Ein Highlight in diesem Jahr: „Nach 20 Jahren gibt es ein neues Setting“, erklärt Citymanagerin Verena Hölzlsauer. Die Rückwand der Eiskrippe wurde verstärkt, um mehr Stabilität zu gewährleisten. „Heuer bekommt die Heilige Familie Gesellschaft von drei Tieren“, so die Citymanagerin. Auch die künstlerische Gestaltung bleibt der Tradition treu, wird jedoch jedes Jahr neu interpretiert.