192 Millionen Euro für Schulzukunft: Wien baut weiter aus

Die Wiener Stadtverwaltung hat ehrgeizige Pläne, um die Bildungsinfrastruktur an die steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern anzupassen. Bis 2026 sind rund 192 Millionen Euro für den Ausbau und die Erweiterung von Schulgebäuden eingeplant. Besonders in wachstumsstarken Gebieten wie der Seestadt werden neue schulische Angebote geschaffen.

Geplante Schulzubauten und Erweiterungen

Im Jahr 2025 werden an mehreren Standorten in Wien neue Schulräume entstehen. Unter anderem in der Mittelgasse 24/Spalowskygasse 5 im 6. Bezirk, wo durch einen Dachgeschoßausbau vier neue Bildungsräume hinzukommen. Weitere Zubauten sind in der Laaer-Berg-Straße 170 im 10. Bezirk geplant, wo sechs zusätzliche Klassenräume für die Volksschule geschaffen werden.

Neue Lösungen für den wachsenden Schulbedarf

In der Seestadt sollen im Jahr 2025 temporäre Mobilklassen errichtet werden, um den steigenden Schulbedarf aufgrund der zunehmenden Zahl an Familien in diesem Gebiet zu decken. Ein multifunktionaler Raum, eine Aufwärmküche und Personalräume sind ebenfalls Bestandteil des neuen Schulgebäudes, das 12 Bildungsräume umfassen wird.

Zukunftsorientierte Investitionen in den Schulbau

Auch für das Jahr 2026 plant die Stadt Wien weiter große Investitionen in den Bildungssektor. An sechs Standorten sollen insgesamt 53 neue Bildungsräume entstehen. Von der Erweiterung des Standorts in der Tesarekplatz bis hin zu Neubauten an der Esslinger Hauptstraße – all diese Projekte zielen darauf ab, den wachsenden Bedarf an Schulplätzen zu decken und gleichzeitig moderne, zukunftsorientierte Lernumgebungen zu schaffen.

Eine Investition in die Zukunft der Kinder

„Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum ist nach wie vor hoch. Daher investiert die Stadt Wien bis 2026 mehr als 192 Millionen Euro in zusätzliche Bildungsräume, um allen Kindern und Jugendlichen in Wien die bestmögliche Infrastruktur zu bieten“, so Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Kombination aus Neubauten und Erweiterungen

Neben den Neubauten und Erweiterungen wird auch die Anmietung zusätzlicher Schulräume geprüft, um flexibel auf den Bedarf reagieren zu können. Mit dieser Schulbauinitiative will Wien den kontinuierlich steigenden Schülerzuwachs der letzten Jahre bewältigen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Qualität der Bildungsangebote nicht leidet.

Im Jahr 2025 werden planmäßig drei Schulzubauten fertiggestellt: 6., Mittelgasse 24/Spalowskygasse 5

Erweiterung, Dachgeschoßausbau mit 4 zusätzlichen Bildungsräumen

10., Laaer-Berg-Straße 170:

Zubau, 6 zusätzliche Volksschulklassen

10., Selma-Lagerlöf-Gasse 20

Zubau, 16 zusätzliche Bildungsräume mit schulischer Tagesbetreuung