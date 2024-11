Kärnten Therme: Das kostet der Wellnessbunker die Steuerzahler

5 Minuten schaute sich an, was die Stadt für den Wassertempel in Warmbad zahlt. Seit sie unter Altbürgermeister Helmut Manzenreiter errichtet worden ist, kommt der weiße Wellnessbunker, wie er architekturbedingt von vielen genannt wird, nicht aus den Schlagzeilen. Dabei ist die Therme beim Publikum durchaus beliebt, das zeigen die 364.000 Besucher im Vorjahr, also etwa 1000 Gäste am Tag – freilich inklusive Schulklassen etc.

Das kostet die Kärnten Therme den Villacher Steuerzahlern

Im Budget der Draustadt für 2025 schlägt die Kärnten Therme, so die Infos aus der Finanzabteilung der Stadt mit etwa 350.000 Euro Abgangsprognose und 864.000 Euro Darlehensfinanzierung zu Buche. Macht unter dem Strich rund 1,2 Millionen aus den Villacher Steuerzahlertaschen im nächsten Jahr. 2026 wird noch einmal dieser Betrag schlagend, erst dann fallen die Darlehensrückzahlungen komplett weg und es bleibt nur noch die Abgangsdeckung. „Da hoffen wir, dass sich die bei etwa 200.000 Euro im Jahr einpendeln wird. Das ist nicht viel für eine Infrastruktureinrichtung dieser Art und Größe“, so die Rathausinsider.

Land Kärnten zahlt nichts

Was im Villacher Rathaus für Verwunderung und Erstaunen sorgt, ist die Tatsache, dass das Land Kärnten keinen einzigen müden Cent zur Kärnten Therme dazu zahlt. Vielleicht sollte man einmal die Idee diskutieren, die Therme auf Villacher Therme umzubenennen. Weil sie ja dem Land Kärnten ohnehin nichts wert zu sein scheint.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 17:27 Uhr aktualisiert