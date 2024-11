Paragleiter-Absturz: Frau (26) bleibt in 25 Metern Höhe hängen

Veröffentlicht am 29. November 2024, 17:53 / ©5 Minuten

Am Freitag, den 29. November 2024, gegen 12.30 Uhr startete eine 26-jährige Österreicherin mit ihrem Gleitschirm in Brandberg vom Steinerkogl zu einem Flug. Doch während des Flugs kam es zu einem Zwischenfall: Ein Knoten in einer der Leinen des Schirms führte dazu, dass das Fluggerät nach links zog und einen Baum streifte.

Glück im Unglück: Frau unversehrt aus luftiger Höhe gerettet

Durch den Aufprall blieb die Pilotin samt Schirm etwa 25 Meter hoch in dem Baum hängen. Der Vorfall wurde sofort von der Bergrettung Mayrhofen gemeldet, die rasch zu Hilfe eilte. Zum Glück blieb die Frau bei dem Vorfall unverletzt. Sie konnte nach der erfolgreichen Bergung sicher und ohne Verletzungen den Baum verlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 17:56 Uhr aktualisiert