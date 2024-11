Holzkran kippt um: 21-Jähriger von Baum getroffen

Rettungseinsatz im Moderwald: Nach einem schweren Forstunfall wurde der verletzte Arbeiter per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Rettungseinsatz im Moderwald: Nach einem schweren Forstunfall wurde der verletzte Arbeiter per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 18:12 / ©ARA Flugrettung

Ein Unfall ereignete sich am Freitag, den 29. November 2024, bei Forstarbeiten im Moderwald in Obertilliach, Tirol. Ein 21-jähriger Österreicher war mit dem Beladen eines Anhängers beschäftigt, als plötzlich der Holzkran umstürzte. Der Baum, der zu diesem Zeitpunkt am Kran hing, schlug gegen das Bein des jungen Mannes und klemmte ihn ein.

Notruf aus dem Wald: Einsatzkräfte retten Verletzten

Die alarmierten Arbeitskollegen setzten umgehend einen Notruf ab. Ein groß angelegter Rettungseinsatz folgte: Kräfte der Bergrettung und der Feuerwehr Obertilliach eilten zum Unfallort. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz gebracht.