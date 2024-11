Panne im Feierabendverkehr: 46 Jahre alte Bim legt Straßenbahnnetz lahm

Am Freitagabend, dem 29. November 2024, kam es in Graz zu einem Verkehrsstau, als eine über 46 Jahre alte Straßenbahn mitten im Berufsverkehr am Hauptplatz liegenblieb. Zwischen 16.30 und 17.10 Uhr war der gesamte Straßenbahnverkehr blockiert, was die Graz Linien zwang, umgehend einen Schienenersatzverkehr einzurichten. Die betroffene Straßenbahn gehörte zur 500er-Serie von 1978, den ältesten Fahrzeugen im Fuhrpark der Stadt, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 18:26 Uhr aktualisiert