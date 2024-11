Gestohlene Kopfhörer führen Polizei zu mutmaßlichen Tätern

Nach dem Diebstahl von Kopfhörern und einer Jacke in Wien führten Ermittlungen und die Ortung der Kopfhörer zur Festnahme der Täter.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 18:39 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, den 28. November 2024, kam es in Wien-Favoriten zu einem Vorfall, bei dem ein Mann ausgeraubt und mit Pfefferspray verletzt wurde. Zwei unbekannte Täter entwendeten aus seinem Fahrzeug Kopfhörer und eine Jacke.

Ortung bringt Polizei auf die Spur der Täter

Später am Abend ortete das Opfer die gestohlenen Kopfhörer im Bereich der Gerhardusgasse und alarmierte die Polizei. Bei einer Durchsuchung der entsprechenden Wohnung stießen die Beamten auf drei Männer, von denen keiner offiziell dort gemeldet war. Zwei der Anwesenden, ein 29-jähriger algerischer Staatsangehöriger und ein bislang unbekannter Mann, wurden als Tatverdächtige identifiziert.

Gefälschte Dokumente und gestohlene Bankomatkarten entdeckt

Bei ihnen fand die Polizei neben dem gestohlenen Kopfhörer und einem Pfefferspray – vermutlich die Tatwaffe – auch fünf Bankomatkarten und einen gefälschten belgischen Personalausweis. Beide Verdächtige wurden festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Die dritte Person, ein 17-jähriger libyscher Staatsangehöriger, war nicht an der Tat beteiligt, wurde jedoch nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.