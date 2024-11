Baum der Erinnerung in Klagenfurt gedenkt Sternenkindern

Veröffentlicht am 29. November 2024, 18:40 / ©WANDELSTERN

Bis 24. Dezember haben Betroffene die Möglichkeit auch vor Ort ihren Anhänger zu gestalten. Bernadette Hartl, Obfrau der Organisation Wandelstern, zeigte sich bewegt von der Resonanz, nicht zuletzt weil Wandelstern allein heuer über 1.400 Beratungsstunden ehrenamtlich geleistet hat: „Ich finde es berührend, wie viele Familien den Baum der Erinnerung als Ort des Trostes und der Gemeinschaft annehmen. Jede Erinnerung, die hier ihren Platz findet, zeigt, dass diese Kinder nicht vergessen sind und dass wir gemeinsam ein starkes Zeichen setzen können.“

Mehr als ein Ort des Gedenkens

Auch die Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner besuchte die Aktion und hob die Wichtigkeit solcher Initiativen hervor: „Der Baum der Erinnerung ist nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein starkes Symbol für die Enttabuisierung eines so schmerzhaften Themas. Solche Aktionen helfen, das Schweigen zu brechen und den Betroffenen eine Stimme zu geben. Ich danke dem Verein Wandelstern für ihren wertvollen Einsatz!“ Auch John Patrick Platzer, stellvertretender Obmann von Wandelstern, war beeindruckt von der Kreativität und der Anteilnahme der Besucher: „Es ist einfach verbindend , wie all die Menschen zusammenkommen, um diesen besonderen Ort mitzugestalten. Daran erkennt man, dass man nicht allein mit seiner Last ist. Besonders dankbar bin ich daher Brigitte Kernjak, deren liebevoll gemachten Trösterleins und künstlerische Werke viele berührt haben.“

Wandelstern setzt Zeichen der Liebe, Hoffnung und Enttabuisierung

Die Künstlerin Brigitte Kernjak war mit einem Stand vor Ort. Viele Familien nutzten die Gelegenheit, ein solches Sternenkind-Andenken mitzunehmen. Die Aktion am Baum der Erinnerung war ein eindrucksvolles Zeichen der Solidarität und Gemeinschaft. Mit Hunderten ausgefüllten Sternen und Anhängern, versehen mit den Daten der Sternenkinder, steht der Baum nun als sichtbares Symbol der Liebe, Hoffnung und Enttabuisierung für alle Sternenkind-Familien.