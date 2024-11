KTS präsentiert Adventkalender voll mit „Tourismus“

Veröffentlicht am 29. November 2024, 18:56 / ©KTS/Julian Pirker

So erhalten Jugendliche wertvolle Informationen über potenzielle Arbeitgeber und die Möglichkeit, erste berufliche Kontakte zu knüpfen. Neben den Betriebsvorstellungen erwartet die Teilnehmer jeden Tag ein Quiz. Zu gewinnen gibt es hochwertige Preise im Wert von mindestens 100 Euro.

Große Unterstützung von Kärntner Betrieben

Das Projekt generiert Einnahmen, die ausschließlich den Schülern zugutekommen. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahr ein „Social Media Day“ organisiert, bei dem die Jugendlichen aktuelle Trends und Strategien im professionellen Umgang mit sozialen Medien kennenlernen konnten. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Kärntner Hotel- und Gastronomiebetriebe dieses Projekt unterstützen.“ erklärt Marlene Bacher, Initiatorin und Obfrau des Elternvereins. Sie und ihr Team haben den Kalender ehrenamtlich mit großem Engagement für die Schülerinnen und Schüler gestaltet.

Virtueller Adventkalender

Die Resonanz ist groß: Im Vorjahr öffneten täglich fast 200 Personen die virtuellen Türchen. In diesem Jahr wird mit einer noch höheren Beteiligung gerechnet. Direktorin Mag. Birgit Pipp betont die Einzigartigkeit dieses Schuladventkalenders und dankt dem Elternverein für sein Engagement. Die Einnahmen aus dem Adventkalender ermöglichen es, Schülern aktuelle und relevante Themen mit kompetenten Referenten näherzubringen. So bleibt man am Puls der Zeit.