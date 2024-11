Habsburger-Doku zeigt Graz als Machtzentrum der frühen Dynastie

Serie „Die Habsburger in Europa“: Regisseur Gernot Stadler traf Archivdirektor Gernot Peter Obersteiner im Sommer 2024 zum Interview in der Kammerkapelle der Grazer Burg.

Am Montag, dem 2. Dezember 2024, startet auf 3sat die dritte Folge der Doku-Serie „Die Habsburger in Europa“, die den Aufstieg einer der mächtigsten Dynastien der Geschichte nachzeichnet. Regisseur Gernot Stadler begibt sich auf eine spannende Reise zu historischen Originalschauplätzen, um die Bedeutung der Steiermark, insbesondere Graz, für die Habsburger zu beleuchten. Der erste Schritt zur Weltmacht der Habsburger begann im 15. Jahrhundert in Graz, als der steirische Herzog Friedrich III. die Grundlage für die Dynastie legte. „In Folge drei unserer Serie beleuchten wir unter dem Titel ‚Der Weg zur Weltmacht‘ die Bedeutung der Stadt Graz für die Habsburger“, erklärt Stadler.

Die Grazer Burg und das Zeughaus: Schlüsselorte der Habsburger-Geschichte

Die Grazer Burg, das Zeughaus, die Jesuitenkollegien – all diese historischen Orte sind nicht nur Schauplätze der Serie, sondern auch bedeutende Zeugnisse der Zeit, als Graz fast zwei Jahrhunderte lang Residenzstadt der Habsburger war. Der britische Habsburg-Experte Simon Winder begleitet den Regisseur zu den wichtigen Stationen in Graz und Kärnten, wo auch steirische Historiker zu Wort kommen. „Dass in der Serie dem historisch interessierten Publikum einige der weniger bekannten Aspekte des Aufstiegs der Habsburger nähergebracht werden, ist sehr erfreulich“, sagt Gernot Peter Obersteiner, Direktor des Steiermärkischen Landesarchivs. Weitere Dreharbeiten führten das Team nach Kärnten und Spanien. Im Fokus steht nicht nur der Aufstieg der Habsburger zur Weltmacht, sondern auch der Einfluss des Hauses auf die religiösen und politischen Umbrüche in Europa.

©GS FILM Film- & Fernsehproduktion Der britische Habsburg-Kenner und Buchautor Simon Winder im Landeszeughaus in Graz.