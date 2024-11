Licht und Hoffnung: Adventkranz-Segnung verzaubert Graz

Am 28. November

Der Schloßbergplatz erstrahlte am Donnerstagabend, dem 28. November 2024, in einem vorweihnachtlichen Lichterglanz: Mit der Segnung des Diakonie-Adventkranzes durch Superintendent Wolfgang Rehner und Stadtpfarrpropst i.R. Christian Leibnitz wurde die Adventzeit feierlich eröffnet.

Schüler sorgten für Musik

Die Veranstaltung, moderiert von Andreas Neubauer, zog zahlreiche Gäste an und beeindruckte mit einem Programm aus besinnlichen Worten, festlicher Musik und herzlicher Begegnung. Im Mittelpunkt stand die Geschichte des Adventkranzes, erzählt von Andreas Neubauer, die an den Ursprung dieses Symbols durch Johann Hinrich Wichern erinnerte. Begleitet wurde die Zeremonie musikalisch von Schülern der de La Tour Schule OK Graz.

©Nadja Fuchs

Advent-Opening im Klyo: Verantwortung zeigen

Bereits vor der Segnung fand im Restaurant Klyo das Advent-Opening der Initiative „Verantwortung zeigen!“ statt. Vertreter von Sozialorganisationen und Netzwerkpartner tauschten sich aus, um gemeinsame Projekte zu planen. Mit dem „VZ Adventkalender“ wird seit 2010 eine Brücke zwischen Wirtschaft und Gesellschaft geschaffen, die auf Zeit und Miteinander statt auf finanzielle Beiträge setzt. „Gerade in der Adventzeit ist es wichtig, Solidarität und Menschlichkeit zu leben“, betonte „Verantwortung zeigen!“-Geschäftsführerin Iris Straßer.

Gemütlicher Ausklang

Nach der offiziellen Zeremonie klang der Abend bei Glühwein, Tee und Kaiserschmarrn gemütlich aus. Andreas Neubauer fasste zusammen: „Dieser Abend war ein starkes Zeichen für Gemeinschaft, Hoffnung und Solidarität. Ein Dank an alle, die dazu beigetragen haben.“