FamilientragÃ¶die: Man stirbt nach Sprung aus Fenster, Frau schwer verletzt

In der Belvederegasse in Wien soll ein Familienstreit eskaliert sein. Ein Mann sprang anscheinend aus einem Fenster, die Frau wurde schwer verletzt.

In der Belvederegasse in Wien kam es am Freitag, den 29. November 2024, zu einer dramatischen Familientrag√∂die. Laut ersten Berichten soll es zuvor zu einem heftigen Streit innerhalb der Familie gekommen sein. Ein Mann ist aus einem Fenster gesprungen und dabei t√∂dlich verungl√ľckt. Die schwerverletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei, die wegen eines h√§uslichen Konflikts alarmiert wurde, best√§tigte gegen√ľber 5 Minuten den laufenden Einsatz und die schwere Verletzung der Frau. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2024 um 19:33 Uhr aktualisiert