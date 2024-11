Gastronom mit Herz: Grazer schenkt Obdachlosen gratis Suppe und Tee

In der kalten Jahreszeit setzt das Team der "La Famiglia" in Graz ein starkes Zeichen der Nächstenliebe.

In der kalten Jahreszeit setzt das Team der "La Famiglia" in Graz ein starkes Zeichen der Nächstenliebe.

In der kalten Jahreszeit haben viele Menschen ohne Obdach besonders mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen. Umso wichtiger ist es, in dieser schwierigen Zeit, ein Zeichen der Nächstenliebe zu setzen. Das Grazer „La Famiglia“-Team hat deshalb eine Initiative ins Leben gerufen, bei der Bedürftige in der kalten Jahreszeit kostenlos Suppe und Tee erhalten, um sich aufzuwärmen und ein wenig Zeit in netter Gesellschaft zu verbringen. „Wir möchten mit unserer Aktion ein Zeichen der Nächstenliebe setzen, denn das ist es doch, worum es eigentlich geht an Weihnachten“, erklärt das Team.

„Besonders zur Weihnachtszeit möchten wir eine helfende Hand reichen“

„Gerade in der kalten Jahreszeit, besonders zur Weihnachtszeit, möchten wir den Menschen, die Unterstützung brauchen, eine helfende Hand reichen“, erklärt Eren Güven im Gespräch gegenüber 5 Minuten. „Uns war es wichtig, etwas Gutes zurückzugeben und ein Zeichen des Mitgefühls und der Solidarität in unserer Gemeinschaft zu setzen.“

©KK/Privat „Gerade in der kalten Jahreszeit, besonders zur Weihnachtszeit, möchten wir den Menschen, die Unterstützung brauchen, eine helfende Hand reichen“, erklärt Eren Güven im Gespräch gegenüber 5 Minuten.

„Die Menschen schätzen nicht nur die direkte Unterstützung, sondern auch die Botschaft dahinter“

Das Projekt wird hervorragend angenommen. „Viele Menschen kommen vorbei, sei es, um Hilfe in Anspruch zu nehmen oder einfach nur ein Gespräch zu suchen. Es zeigt uns, wie groß der Bedarf ist und wie wichtig es ist, diese Art von Unterstützung anzubieten“, so Güven weiter. Besonders das Feedback ist überwältigend. „Die Menschen schätzen nicht nur die direkte Unterstützung, sondern auch die Botschaft dahinter: dass niemand in schwierigen Zeiten alleine gelassen wird. Viele haben uns für die Idee gedankt und sogar ihre Hilfe angeboten, was uns natürlich zusätzlich motiviert“, erzählt Eren Güven abschließend im Gespräch gegenüber 5 Minuten.