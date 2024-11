Kontoeröffnung mit gefälschten Dokumenten: Bankmitarbeiter entlarvt Täter

Fünf Männer versuchten, in einer Wiener Bank mit gefälschten Dokumenten ein Konto zu eröffnen, wurden jedoch festgenommen.

Fünf Männer versuchten, in einer Wiener Bank mit gefälschten Dokumenten ein Konto zu eröffnen, wurden jedoch festgenommen.

Veröffentlicht am 29. November 2024, 19:58 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, den 28. November 2024, versuchten fünf Männer in einer Wiener Bankfiliale, ein Konto zu eröffnen, indem sie mutmaßlich gefälschte Dokumente vorlegten. Bankmitarbeiter bemerkten jedoch, dass die Meldezettel mit zukünftigen Datumsangaben versehen waren und alarmierten sofort die Polizei.

Die Flucht endet in einer weiteren Bankfiliale

Als die Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse eintrafen, hatten sich die Verdächtigen bereits aus der Bank entfernt. Die Polizei gab umgehend eine Warnung an nahegelegene Bankfilialen heraus. Kurze Zeit später, gegen 11.10 Uhr, wurde die Gruppe in einer weiteren Filiale in der Wallensteinstraße entdeckt.

Festnahme und überraschende Funde

Dort konnten alle fünf Männer festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben den gefälschten Meldezetteln und Arbeitsverträgen auch ein Klappmesser, das sichergestellt wurde. Trotz der Festnahme wurden die Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wieder freigelassen, jedoch auf freien Fuß angezeigt.