Sonne übernimmt das Zepter: So wird das Wetter in Österreich

Laut GeoSphere Austria beginnt der Samstag im Norden, Osten sowie entlang des Alpenostrandes und in der Südoststeiermark mit teils dichten Restwolken und örtlichem Hochnebel. Besonders am Vormittag kann es in diesen Regionen noch trüb bleiben.

Die Sonne zeigt am Nachmittag

Doch spätestens am Nachmittag zieht sich die Wolkendecke zurück und es wird zunehmend sonnig. Ansonsten bleibt das Wetter in den meisten Regionen ganztägig trocken und klar, wobei es nur in einigen inneralpinen Becken und Tälern zu Nebelbildung kommen kann. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost, im Burgenland kann er stellenweise etwas stärker auffrischen. In den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 6 und plus 4 Grad, während die Höchstwerte später bei 3 bis 8 Grad liegen.